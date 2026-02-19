Латвия и Эстония нарастили поток студентов в вузы России

Латвия, Эстония и Украина в 2025 году сохранили лидерство среди недружественных стран по числу своих граждан в российских вузах. При этом у первых двух республик показатели выросли, а у Украины сократились почти на треть, следует из статистики Минобрнауки, с которой ознакомились «Ведомости».
В 2024/25 учебном году в вузах России учились 605 граждан Латвии и 363 гражданина Эстонии. В 2025/26 году показатели выросли до 615 и 380 человек соответственно. Литва, напротив, показала снижение — со 163 до 153 студентов.
Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов объясняет ситуацию демографией: в Латвии около 23% населения составляют русские, в Эстонии — около 22%. Получение образования на русском языке для них затруднено. Политолог Владимир Оленченко добавляет, что в статистику входят и латыши с эстонцами, владеющие русским языком. Для них обучение в России связано с сохранением деловых контактов. По его словам, знание русского по-прежнему остается конкурентным преимуществом в Евросоюзе.
Небольшой рост зафиксирован и по ряду других стран. Из Румынии число студентов увеличилось с 15 до 24 человек. Преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова предполагает, что часть из них могут составлять граждане Молдавии, в том числе из Приднестровья, имеющие румынские паспорта. По ее версии, они могли подавать документы именно по румынскому гражданству из-за ограничений по квотам.
С Кипра число студентов выросло с 37 до 41, из Новой Зеландии — с 2 до 3, из Норвегии — с 7 до 8 человек.
Ряд стран из перечня 49 недружественных государств, утвержденного правительством в марте 2022 года, показали стагнацию. Не изменилось число студентов из Словакии — 53, Канады — 36, Нидерландов — 10, Словении — 7 и Исландии — 1.
Большинство стран продемонстрировали снижение. Украина остается крупнейшей по числу студентов в России среди недружественных государств, однако динамика отрицательная. В 2024 году в российских вузах учились 3646 граждан Украины, в 2025 году — 2295. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский связывает это с изменением оснований для поступления и получения российского гражданства. Он напоминает, что в 2016 году в России обучались около 23 000 украинских студентов.
Четвертое место занимает Южная Корея: снижение с 319 до 258 человек. Далее следуют Германия — с 208 до 207, Болгария — со 189 до 168, США — со 100 до 97. Греция сократилась с 96 до 87, Италия — с 86 до 81, Япония — с 75 до 61. Франция выбыла из десятки, снизившись с 74 до 59 студентов.
По мнению Белова, показатели по Европе и США во многом объясняются инерцией академических связей, двойным гражданством и ранее сложившимися обменными программами. Доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков отмечает, что с Южной Кореей и Японией сохраняются культурные и образовательные контакты. Научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Терских уточняет, что в основном речь идет о гуманитариях и лингвистах.
Снижение также зафиксировано по Австрии — с 19 до 18, Албании — с 41 до 32, Северной Македонии — с 48 до 41, Испании — с 43 до 38, Великобритании — с 35 до 27, Венгрии — с 23 до 20, Польше — с 26 до 15, Финляндии — с 32 до 28, Черногории — с 32 до 27, Чехии — с 24 до 19 человек.
Всего из недружественных стран в 2024 году в России обучался 6521 студент, включая Украину. В 2025 году показатель снизился до 4983 человек. В Минобрнауки сообщили, что международное сотрудничество в сфере высшего образования продолжается, хотя его объемы сократились.
В Россотрудничестве отметили, что в США, Канаде, Австралии и странах Евросоюза отбор проходит в условиях санкций и ограниченных контактов с российскими учреждениями, однако проекты по продвижению российского образования сохраняются.
По данным Минобрнауки, всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в России обучаются граждане 179 стран. Основной поток приходится на государства СНГ, Китай и Индию — около 75% от общего числа иностранных студентов. Осенью 2025 года в российских вузах насчитывалось 414 000 иностранных студентов. Доля граждан недружественных стран составляет чуть более 1% от этого числа, а без учета Украины — около 0,5%, отмечает замдиректора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев.
