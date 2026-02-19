Ричмонд
Зачем Токаев прилетел в Вашингтон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.

Источник: Курсив

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В рамках визита глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.

На саммите участники обсудят вопросы стабилизации ситуации в секторе Газа, а также то, как обеспечить там мир и безопасность.

Ранее сообщалось, что 18—19 февраля 2026 года Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа полетит в США.

