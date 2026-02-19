Предлагают вложить деньги: как казахстанцам проверить, настоящий ли брокер

Мошенники применяют различные уловки, с помощью которых казахстанцы сами добровольно передают им деньги. Главный инструмент обмана — жажда жертвы получить выгоду и быструю прибыль с минимальным риском. В Сети можно встретить много рекламы, обещающей высокую доходность за счет инвестиций. Особенно активно эти схемы распространяются в моменты, когда объявляется IPO крупной казахстанской компании или уловка прикрывается онлайн-работой на инвестиционную компанию.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) сообщает, что выявить обман несложно — достаточно проявить бдительность и проверить брокера. Лицензию нужно проверять самостоятельно.
Казахстанцам следует в обязательном порядке проверять наличие лицензии у брокерской организации, прежде чем доверить ей свои деньги. Лицензия подтверждает, что финансовая организация находится под надзором уполномоченного органа, а отсутствие лицензии означает, что компания действует вне правового поля. В таких случаях возврат вложенных средств затруднен или невозможен.
Не стоит доверять заявлениям, что у брокера есть лицензия, или присланным файлам — все нужно проверять вручную и самостоятельно.
Чтобы проверить прозрачность брокера, казахстанцы могут воспользоваться официальным реестром лицензированных участников финансового рынка, где содержится информация о юридических лицах с правом на осуществление брокерской и дилерской деятельности в Казахстане, а также о их статусе, руководстве, выданных лицензиях и примененных мерах надзорного реагирования.
При проверке брокера необходимо убедиться в наличии действующей лицензии на брокерскую деятельность, совпадении наименования компании из рекламы с данными реестра, отсутствии сведений о приостановлении или лишении лицензии, отсутствии информации о ликвидации или прекращении деятельности, а также в соответствии заявляемых услуг виду выданной лицензии.
Если компании из рекламы нет в реестре либо ее данные не совпадают, АРРФР рекомендует воздержаться от инвестирования и не передавать денежные средства.
Если брокерская организация зарегистрирована за рубежом, имеет международную лицензию или находится в ожидании ее получения, законного основания для осуществления брокерских услуг на территории Казахстана у нее нет. Лицензия иностранного государства не обеспечивает защиту прав инвесторов и не дает возможности обратиться за защитой в Агентство.
Казахстанцам следует проявлять осторожность, когда они встречают предложения с «гарантированным доходом», сверхвысокой прибылью или инвестициями без риска — это признаки мошеннических схем. При выявлении признаков мошенничества рекомендуется прекратить взаимодействие с такой организацией, сохранить доказательства и обратиться в правоохранительные органы и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.