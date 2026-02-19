Предлагают вложить деньги: как казахстанцам проверить, настоящий ли брокер

Мошенники применяют различные уловки, с помощью которых казахстанцы сами добровольно передают им деньги. Главный инструмент обмана — жажда жертвы получить выгоду и быструю прибыль с минимальным риском. В Сети можно встретить много рекламы, обещающей высокую доходность за счет инвестиций. Особенно активно эти схемы распространяются в моменты, когда объявляется IPO крупной казахстанской компании или уловка прикрывается онлайн-работой на инвестиционную компанию.