Режиссер Кальварский назвал сроки выхода нового фильма с Ефремовым

Съемки нового сериала с Михаилом Ефремовым пройдут в этом году. В беседе с aif.ru режисер проекта Сергей Уальварский сообщил, что зрители смогут увидеть, предположительно, его будущей зимой.
«Предположительно, проект выйдет либо в конце 2026, либо в начале 2027. Это предположительно, съемки — такое дело, никогда не знаешь, что может получиться», — отметил собеседник издания.
Информация о названии проекта и о том, кто будет партнерами Ефремова, не разглашается. Кальварский уточнил, что роль в сериале была написана специально для Ефремова.