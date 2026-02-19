Ричмонд
Привез самолёт-призрак: генерал оценил версию тайной доставки наёмников ВСУ

Генерал Попов оценил версию о том, что медицинский самолет Boeing 737 через Жешув тайно доставил наемников и офицеров НАТО для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов прокомментировал для aif.ru появление принадлежащего авиакомпании SAS медицинского самолета Boeing 737 в польском городе Жешув, известном как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников ВСУ.

Попов, в частности, оценил версию о том, что данный самолет мог скрытно доставить к границе с Украиной для дальнейшей отправки в зону СВО наемников и офицеров из стран НАТО.

«Такое, конечно, возможно, но маловероятно. Для скрытной доставки военных в какую-либо точку лучше использовать гражданские самолеты. Это ведь еще проще, чем с медицинским транспортом. То есть зафрахтовали, приземлились на стоянке подальше от глаз чужих или ночью, перегрузились и дальше отправились уже машинами, автобусами, куда необходимо», — отметил Попов.

Генерал-майор добавил, что и сам в свое время участвовал в подобных операциях под руководством ГРУ, и потенциальный противник оставался в неведении.

Ранее Попов отметил, что появление медицинского самолета Boeing 737 в польском городе Жешув может свидетельствовать об успешном ударе, нанесенном ВС РФ по позициям противника, где дислоцировались офицеры НАТО.

Узнать больше по теме
Жешув: ключевой логистический узел для поставок оружия Украине
Город на юго-востоке Польши, Жешув в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания не только туристов, но и аналитиков. Причина — близость к Украине и аэродром с военной техникой на его территории. В материале подробно разберем, где находится Жешув, какой стране он принадлежит, как формировался город и почему его стратегическое значение сегодня оценивают так высоко.
Читать дальше