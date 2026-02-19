Привез самолёт-призрак: генерал оценил версию тайной доставки наёмников ВСУ

Попов, в частности, оценил версию о том, что данный самолет мог скрытно доставить к границе с Украиной для дальнейшей отправки в зону СВО наемников и офицеров из стран НАТО.
«Такое, конечно, возможно, но маловероятно. Для скрытной доставки военных в какую-либо точку лучше использовать гражданские самолеты. Это ведь еще проще, чем с медицинским транспортом. То есть зафрахтовали, приземлились на стоянке подальше от глаз чужих или ночью, перегрузились и дальше отправились уже машинами, автобусами, куда необходимо», — отметил Попов.
Генерал-майор добавил, что и сам в свое время участвовал в подобных операциях под руководством ГРУ, и потенциальный противник оставался в неведении.
Ранее Попов отметил, что появление медицинского самолета Boeing 737 в польском городе Жешув может свидетельствовать об успешном ударе, нанесенном ВС РФ по позициям противника, где дислоцировались офицеры НАТО.