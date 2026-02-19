Российский голкипер Хайкин помог «Будё-Глимту» победить «Интер» в Лиге чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» выиграл у итальянского «Интера» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Счет на 20-й минуте открыл Сондре Фет. Через десять минут Франческо Эспозито сравнял. Во втором тайме хозяева снова вышли вперед — на 61-й минуте забил Йенс Хёуге. Третий мяч забил Каспер Хёг.
Ворота «Будё-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин. Это его девятый матч в нынешнем розыгрыше турнира.
На общем этапе норвежский клуб занял 23-е место с 9 очками и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» стал десятым с 15 очками. Миланский клуб три раза выигрывал этот турнир.
Ответный матч пройдет 24 февраля в Милане.
В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл французский «Пари Сен-Жермен». В его составе играет российский вратарь Матвей Сафонов.
