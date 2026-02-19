В пяти российских регионах создадут отряды сапёров МЧС

«На первом этапе приняты решения по созданию в пределах численности, установленной для МЧС России, таких подразделений в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях, а также в ряде спасательных воинских формирований МЧС России (спасательных центрах)», — цитирует ТАСС главу МЧС Александра Куренкова.