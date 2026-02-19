Рядовой Комаров ворвался на опорный пункт ВСУ и уничтожил пулемётный расчёт

Российский военнослужащий Валерий Комаров в ходе штурма опорного пункта противника ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Комаров выполнял задачу по нанесению огневого поражения.
«Подразделение Валерия Комарова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику. Противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Комаров одним из первых зашёл на опорный пункт, лично уничтожил пулемётный расчёт противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что действия рядового Комарова помогли обеспечить дальнейшее продвижение штурмовой группы РФ.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Артёме Дегареве. Группа сержанта обороняла позиции и подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов украинских войск.
«Товарищ сержанта получил ранение, но Дегарев лично эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние и оказал ему первую помощь, тем самым спас ему жизнь», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.