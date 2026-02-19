Будущих учителей обяжут сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

Министерство просвещения России утвердило новые правила поступления в педагогические вузы: с приемной кампании 2027/2028 учебного года абитуриенты вместо ЕГЭ по обществознанию будут сдавать экзамен по профильному предмету. Об этом в интервью сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Как пояснил министр, изменения затронут направления, связанные с математикой, физикой, информатикой, химией, биологией, русским языком и литературой. Приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать для поступающих на педагогические специальности.
По словам Кравцова, нововведение направлено на подготовку более мотивированных и сильных специалистов. По его мнению, данное нововведение позволит будущим педагогам еще в процессе обучения осознавать значимость своей профессии и чувствовать уверенность в перспективах трудоустройства, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в 2027 году предмет «История» станет основным на ЕГЭ для гуманитарных вузов России.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2026 году самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в России стали обществознание, информатика и биология. Обществознание выбрали 296 447 участников (39,7 процента), информатику — более 21,7 процента, биологию — 20,3 процента.