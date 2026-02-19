Будущих учителей обяжут сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

По словам Кравцова, нововведение направлено на подготовку более мотивированных и сильных специалистов. По его мнению, данное нововведение позволит будущим педагогам еще в процессе обучения осознавать значимость своей профессии и чувствовать уверенность в перспективах трудоустройства, передает РИА Новости.