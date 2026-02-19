В ФАС прокомментировали повышение сумм в январских платежках ЖКХ

Напомним, не так давно россияне начали возмущаться из-за больших сумм в «коммунальных» платежках за январь. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ростом платежей необходимо очень внимательно отслеживать. Он подтвердил также, что в тех регионах, где люди жалуются на скачки цен, власти намерены оперативно принимать соответствующие меры.