В ФАС прокомментировали повышение сумм в январских платежках ЖКХ

Глава ФАС: Шаскольский: С 1 января тарифы ЖКХ в России не повышались.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года никаких изменений тарифов жилищно-коммунального хозяйства не было. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Глава ведомства добавил, что в начале года проводилась корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% процента из-за изменения базовой ставки НДС.

«Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», — заверил главу правительства Шаскольский.

Кроме того, глава ФАС допустил, что увеличившиеся суммы в квитанциях могут быть также связаны с ростом потребления электричества или тепловой энергии в период зимы, однако не с корректировкой тарифов.

Напомним, не так давно россияне начали возмущаться из-за больших сумм в «коммунальных» платежках за январь. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ростом платежей необходимо очень внимательно отслеживать. Он подтвердил также, что в тех регионах, где люди жалуются на скачки цен, власти намерены оперативно принимать соответствующие меры.

Депутаты Госдумы, в свою очередь, направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить, насколько обоснованно выросли цифры в платежках россиян. Парламентарии отметили, что формально индексация с 1 января составляет 1,7%. Всё, что выше этого уровня — предмет детальной проверки.

Позже стало известно, что в Госдуме хотят ввести мораторий на повышение платы за коммунальные услуги. Соответствующий проект закона в Госдуму внес депутат Юрий Афонин. В случае принятия документа запрет на повышение тарифов будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го.

В этих условиях премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения в нормативном регулировании ЖКХ для сбалансированной тарифной политики.

К слову, в 2026 году россиянам стоит ожидать еще одного повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Оно планируется на 1 октября, что связано с новыми правилами отчетности и изменениями в налогах.

