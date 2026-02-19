Ричмонд
Охота на самолет-призрак: генерал раскрыл тайную операцию НАТО и Украины

Генерал-майор Попов сказал, зачем к границе с Украиной, в польский Жешув, прилетел медицинский самолет Boeing 737.

Источник: Аргументы и факты

Медицинский самолет Boeing 737, прибывший накануне в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников ВСУ, мог доставить для Киева медикаменты.

Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир.

«Возможно, что Boeing 737 привез условную, в кавычках, гуманитарную помощь для украинской армии. Это могли быть медикаменты, средства для переливания крови или даже непосредственно искусственная кровь», — сказал Попов.

Ранее Попов отметил, что появление медицинского самолета Boeing 737 в польском городе Жешув может свидетельствовать об успешном ударе, нанесенном ВС РФ по позициям противника, где дислоцировались офицеры НАТО командование украинской армией.

