Охота на самолет-призрак: генерал раскрыл тайную операцию НАТО и Украины

Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир.
«Возможно, что Boeing 737 привез условную, в кавычках, гуманитарную помощь для украинской армии. Это могли быть медикаменты, средства для переливания крови или даже непосредственно искусственная кровь», — сказал Попов.
Ранее Попов отметил, что появление медицинского самолета Boeing 737 в польском городе Жешув может свидетельствовать об успешном ударе, нанесенном ВС РФ по позициям противника, где дислоцировались офицеры НАТО командование украинской армией.
