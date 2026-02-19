На запорожском направлении уничтожены две боевички ВСУ с позывными Кара и Лайза, служившие в роте наземных роботизированных комплексов 110-й мехбригады ВСУ. Как стало известно, 19-летняя Лайза была первой в подразделении, подписавшей с ВСУ контракт для молодежи.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что киевский режим увеличивает число женщин-военнослужащих на передовой, пытаясь перекрыть нехватку кадров неподготовленной молодежью. Военный эксперт подчеркнул, что молодых нацисток, вступивших в ВСУ, ждет гибель на передовой или плен.
«На попавших в плен украинок-военнослужащих ВСУ заводят уголовное дело. Они содержатся под стражей в следственном изоляторе, их вызывают на допросы. Если будет доказана их причастность к преступлениям против мирных жителей, то их ждет суд и справедливое наказание. В лучшем случае после окончания боевых действий будет произведён обмен на российских воинов, попавших в плен. Эти девушки, ВСУ, получат возможность осознать содеянное и получат хорошую прививку от нацизма», — рассказал военный эксперт.
Ранее подполковник запаса Иванников сообщил, что в последнее время увеличилось число женщин из ВСУ, сдающихся в российский плен. Они раскаиваются и сдают своих командиров.