Иванников рассказал, что ждет украинок-военнослужащих ВСУ в плену

«На попавших в плен украинок-военнослужащих ВСУ заводят уголовное дело. Они содержатся под стражей в следственном изоляторе, их вызывают на допросы. Если будет доказана их причастность к преступлениям против мирных жителей, то их ждет суд и справедливое наказание. В лучшем случае после окончания боевых действий будет произведён обмен на российских воинов, попавших в плен. Эти девушки, ВСУ, получат возможность осознать содеянное и получат хорошую прививку от нацизма», — рассказал военный эксперт.