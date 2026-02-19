Госдума предложила ипотеку под 0% для семей с 4 детьми

В Государственной Думе обсуждают идею сделать ипотеку для многодетных семей ещё доступнее — первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев допустил возможность снижения ставки до 0% для семей, в которых появился четвёртый ребёнок. Корреспондент REGIONS узнал у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, насколько реалистична такая мера. Эксперт отметил, что инициатива выглядит логичной в контексте демографической политики, однако требует серьёзных бюджетных вливаний. По его словам, ситуация на рынке сегодня сложная: льготные программы ужесточаются, а банки тщательно проверяют платёжеспособность заёмщиков. «Для того чтобы взять льготную ипотеку, нужно понимать уровень дохода, ещё и банку доказать, что вы платёжеспособная семья и готовы обслуживать ипотеку. Сейчас уже смотрят двоих супругов. Если у кого-то есть нюансы в кредитной истории, в доходе, то отказ может быть для всех», — пояснил он.
Ракута подчеркнул, что, хотя семей с четырьмя детьми в стране значительно меньше, нагрузка на бюджет всё равно остаётся колоссальной. «Предложение сделать ипотеку 0% для семей с четырьмя детьми — инициатива неплохая, но разного рода инициативы, где необходимо колоссальное вливание бюджетных средств, находятся на этапе обсуждений. Если говорить про реальные действия, то в текущей экономической ситуации я не верю, что подобная инициатива может быть реализована», — заявил специалист. Он также предупредил, что любое расширение льгот традиционно ведёт к росту цен на жильё: застройщики ориентируются на повышенный спрос, и часть выгоды от низкой ставки съедает удорожание квадратных метров. «Все льготные программы — это мера поддержки застройщиков, то есть строительного рынка в первую очередь. Поэтому чем больше продаж будет у застройщиков, тем интереснее для них будет повышать цены», — уверен эксперт.em>p>.
С точки зрения демографии, по мнению Ракуты, такая мера могла бы стать стимулом для семей, уже имеющих детей, но лишь при условии чётких параметров и гарантированного финансирования. «Я думаю, что такая инициатива стимулировала бы рождаемость, но для того, чтобы население ощутило какой-то эффект от этой истории, и те, у кого уже есть дети, могли спланировать рождение новых детей, эта инициатива должна быть понятна, прозрачна и на неё должны быть средства», — подытожил ипотечный брокер.