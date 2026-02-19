Госдума предложила ипотеку под 0% для семей с 4 детьми

Ракута подчеркнул, что, хотя семей с четырьмя детьми в стране значительно меньше, нагрузка на бюджет всё равно остаётся колоссальной. «Предложение сделать ипотеку 0% для семей с четырьмя детьми — инициатива неплохая, но разного рода инициативы, где необходимо колоссальное вливание бюджетных средств, находятся на этапе обсуждений. Если говорить про реальные действия, то в текущей экономической ситуации я не верю, что подобная инициатива может быть реализована», — заявил специалист. Он также предупредил, что любое расширение льгот традиционно ведёт к росту цен на жильё: застройщики ориентируются на повышенный спрос, и часть выгоды от низкой ставки съедает удорожание квадратных метров. «Все льготные программы — это мера поддержки застройщиков, то есть строительного рынка в первую очередь. Поэтому чем больше продаж будет у застройщиков, тем интереснее для них будет повышать цены», — уверен эксперт.em>p>.