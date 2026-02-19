Рэпера Qarakesek принудительно доставят в суд за неявку

Рэпер был задержан в сентябре 2025 года: его остановили за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а в машине обнаружили синтетический наркотик в «zip»-пакете. За это он получил 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет.