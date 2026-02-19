Рэпера Qarakesek принудительно доставят в суд за неявку

Музыкант обвиняется по части 3 статьи 296 УК РК — незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта. Суд заранее уведомил подсудимого о дате и времени слушания, но он не явился и не предоставил подтверждающих документов.
«Подсудимый, зная о времени заседания, без уважительной причины не явился. На основании статьи 157 УПК постановляю доставить Омара Аманбаева в суд в принудительном порядке», — заявил судья Турсунхан Саликов.
Рэпер был задержан в сентябре 2025 года: его остановили за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а в машине обнаружили синтетический наркотик в «zip»-пакете. За это он получил 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет.
Новое судебное заседание по делу Qarakesek назначено на 19 февраля.