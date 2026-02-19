Ричмонд
«Гвоздики» испепелили пункты управления БПЛА ВСУ под Купянском

Российские военные уничтожили опорные пункты и пункты управления беспилотной авиацией украинских войск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили опорные пункты и пункты управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» российской группировки войск «Запад».

Объекты и живая сила противника были ликвидированы под Купянском.

«Расчёты самоходных гаубиц “Гвоздика” 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Огневое поражение велось с закрытой огневой позиции на дальности нескольких километров. Прямым попаданием осколочно-фугасных боеприпасов цели были полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

