Российские военные уничтожили опорные пункты и пункты управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» российской группировки войск «Запад».
Объекты и живая сила противника были ликвидированы под Купянском.
«Расчёты самоходных гаубиц “Гвоздика” 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Огневое поражение велось с закрытой огневой позиции на дальности нескольких километров. Прямым попаданием осколочно-фугасных боеприпасов цели были полностью уничтожены», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.