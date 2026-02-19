Осужденные за аферу с квартирой Ларисы Долиной потребовали отменить приговор

Защита настаивает, что инкриминируемая сумма ущерба вменена фигурантам дважды, а также указывает на неполноту следствия — в частности, не были допрошены представители криптобирж, через которые выводились деньги. Адвокат Дмитрия Основы Асим Алиев заявил, что его подзащитный готов был сотрудничать со следствием, но его показания не были учтены.