Осужденные за аферу с квартирой Ларисы Долиной потребовали отменить приговор

Четверо фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной подали апелляционные жалобы на приговор Балашихинского суда и просят вернуть дело прокурору для дополнительного расследования. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил адвокат одного из осужденных.
Защита настаивает, что инкриминируемая сумма ущерба вменена фигурантам дважды, а также указывает на неполноту следствия — в частности, не были допрошены представители криптобирж, через которые выводились деньги. Адвокат Дмитрия Основы Асим Алиев заявил, что его подзащитный готов был сотрудничать со следствием, но его показания не были учтены.
— Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных и направить материалы уголовного дела в прокуратуру для последующего направления их на дополнительное расследование, — заявил адвокат осужденного в беседе с ТАСС.
Ранее суд приговорил Андрея Основу к четырем годам колонии, а Анжелу Цырульникову, Александра Каменецкого и Дмитрия Леонтьева — к семи годам. Леонтьев будет отбывать наказание в колонии особого режима из-за рецидива. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более 12 миллионов рублей. Прокуратура также обжаловала приговор. Московский областной суд рассмотрит жалобы 19 февраля.
28 ноября суд вынес приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы. Обвиняемых отправили за решетку на срок до семи лет. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье.
Дело о квартире певицы Ларисы Долиной планируется включить в учебные программы для студентов юридических факультетов. В вузах хотят изменить подход к анализу рисков на рынке.