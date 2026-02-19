Синоптик Позднякова сказала, когда в Москве ощутят «дыхание весны»

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сказала, когда в Москве и центральных регионах страны можно будет ощутить настоящую весну.
«О реальном потеплении — о том моменте, когда мы почувствуем хотя бы “дыхание весны” — можно будет говорить только во второй половине марта. Дело в том, что даже если сейчас к нам придёт очень тёплый воздух (хотя это пока не прогнозируется), накопилось такое количество снега, что всё тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», — отметила Позднякова в беседе с aif.ru.
Она добавила, что настоящая весна ощущается только тогда, когда появляются первые проталины и обнажается влажная земля.
«До середины марта ждать этого не стоит — метеорологическая весна раньше не наступит», — подытожила Позднякова.
