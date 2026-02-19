Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Позднякова сказала, когда в Москве ощутят «дыхание весны»

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве можно будет ощутить «дыхание весны». Придется еще подождать.

Источник: Аргументы и факты

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сказала, когда в Москве и центральных регионах страны можно будет ощутить настоящую весну.

«О реальном потеплении — о том моменте, когда мы почувствуем хотя бы “дыхание весны” — можно будет говорить только во второй половине марта. Дело в том, что даже если сейчас к нам придёт очень тёплый воздух (хотя это пока не прогнозируется), накопилось такое количество снега, что всё тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», — отметила Позднякова в беседе с aif.ru.

Она добавила, что настоящая весна ощущается только тогда, когда появляются первые проталины и обнажается влажная земля.

«До середины марта ждать этого не стоит — метеорологическая весна раньше не наступит», — подытожила Позднякова.

Ранее сообщалось, что Москва стоит на пороге повторения легендарной снежной зимы 1966 года. Синоптики предупреждают: сугробы могут достичь рекордных значений, побив 60-летнее достижение.