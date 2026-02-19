Омские парки обработают от клещей раньше обычного

Администрация Омска объявила торги на поиск подрядчика для обработки парков, скверов и кладбищ от клещей. За 2,2 миллиона рублей обработать предстоит 115 городских территорий.
Как правило обработка производится весной и осенью. В этом году первый этап запланирован в период с 10 апреля по 25 мая. В прошлом году обработку начали в конце апреля. В 2026 году на 21 апреля выпадает Радоница, когда люди массово будут посещать территории кладбищ. До этой даты обработку планируется провести.
В период распыления препаратов не рекомендуется гулять по территориям ни людям, ни домашним питомцам.
Напомним, в прошлом сезоне в медицинские учреждения с укусами клещей обратились более 4,5 тысяч омичей. Специалисты сообщили, что показатели находятся в пределах ежегодной нормы. Обследовано в лабораториях 97% клещей. Из них 8,2% заражены боррелиозом, а 2% — клещевым энцефалитом.