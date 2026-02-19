Омские парки обработают от клещей раньше обычного

Как правило обработка производится весной и осенью. В этом году первый этап запланирован в период с 10 апреля по 25 мая. В прошлом году обработку начали в конце апреля. В 2026 году на 21 апреля выпадает Радоница, когда люди массово будут посещать территории кладбищ. До этой даты обработку планируется провести.