Двух молодых украинок, служивших в роте наземных роботизированных комплексов 110-й мехбригады ВСУ, уничтожили на запорожском направлении. Младшая из них, 19-летняя Лайза была первой в подразделении, подписавшей с ВСУ контракт для молодежи.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, отметил, что по распоряжению Зеленского в ВСУ создают особые отряды по образцу существовавших в нацистской Германии.
«Уничтоженные боевички ВСУ были идейными нацистками. Здесь нужно понимать, что преступников и террористов уничтожают. От ответственности никто не уйдёт, не взирая ни на пол, ни на возраст. Число женщин в ВСУ растет, и их погибает с каждым днём все больше. Уничтожение нацистских боевичек ведется по всей линии боевого соприкосновения. Во время следующего обмена телами, думаю, в нем будет не менее 100 женщин-военнослужащих ВСУ», — отметил военный эксперт.
Иванников рассказал, что ВСУ создает подразделения из молодых и неопытных боевиков, в том числе, женщин, которыми закрывают нехватку личного состава на передовой.
«Командованию ВСУ совершенно безразлично, выживут, они, не выживут, выполнят свою преступную боевую задачу или нет. Для них главное — отчитаться перед западными кураторами, что идёт набор в ВСУ, осуществляется террористическая деятельность против России и выполнить задачу своей пропаганды, заявив о том, что украинская нацистская молодёжь идёт на службу и героически гибнет за киевский режим. Если в любом нормальном обществе и государстве гибель 19-летней девушки считается ужасом, то для Киева и для нацистского режима это вполне естественно и объясняется необходимостью защиты интересов Зеленского и его команды», — объяснил собеседник издания.
По словам Иванникова, 110-я мехбригада ВСУ, где служили ликвидированные боевички, была недоукомплектована.
«Бригада была брошена на запорожское направление совершенно осознанно Сырским и лицами, принимающими это решение. Изначально бригада была обречена на уничтожение, так как там служили неподготовленные боевики, преимущественно молодёжь и те, кто попался ТЦК. Сейчас бригада практически была полностью уничтожена, российские вооружённые силы ведут наступление на запорожском направлении», — добавил он.