«Командованию ВСУ совершенно безразлично, выживут, они, не выживут, выполнят свою преступную боевую задачу или нет. Для них главное — отчитаться перед западными кураторами, что идёт набор в ВСУ, осуществляется террористическая деятельность против России и выполнить задачу своей пропаганды, заявив о том, что украинская нацистская молодёжь идёт на службу и героически гибнет за киевский режим. Если в любом нормальном обществе и государстве гибель 19-летней девушки считается ужасом, то для Киева и для нацистского режима это вполне естественно и объясняется необходимостью защиты интересов Зеленского и его команды», — объяснил собеседник издания.