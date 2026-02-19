Ричмонд
27-летний парень без вести пропал в Башкирии: его обнаружили спустя 68 дней

В Башкирии завершились поиски пропавшего 27-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщили о завершении 68-дневных поисков 27-летнего жителя Сибая. Молодой человек перестал выходить на связь 4 декабря.

Недавно добровольцы опубликовали в своей группе во «ВКонтакте» долгожданную новость — пропавший найден живым. В отряде поблагодарили всех, кто участвовал в поисковых мероприятиях.

Где находился молодой человек все это время и что с ним произошло, не уточняется.

