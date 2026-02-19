Тренер подсказал возможность объесться блинами и не растолстеть

Средний блин на молоке без начинки содержит 90−120 ккал. Тонкий блин на антипригарной сковороде — ещё меньше, 70−90 ккал. Но добавьте ложку сгущёнки — плюс 60−70 ккал. Шоколадная паста прибавит 90−100 ккал. Блин с маслом и сгущёнкой легко достигает 200−250 ккал. Три таких — это уже полноценный обед.
Блины вкусные и быстро едятся. Вы успеваете съесть много, пока мозг не поймёт — пора остановиться. К ним тянется чай со сладостями, варенье, конфеты. Сам блин не виноват — виноват его калорийный эскорт.
Юрий Брабечан.
Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес».
Хотите и праздник, и талию — играйте начинками. Творог, лосось, отварная курица или индейка, яйцо с зеленью, творожный сыр с огурцом — это уже сбалансированный приём пищи с белком. Сгущёнку и шоколадную пасту не запрещайте навсегда. Просто ограничьте одним-двумя блинами из всей порции.
Количество зависит от начинки. Тонкий блин с нейтральной начинкой — 3−4 штуки, это 300−400 ккал, нормальный приём пищи. Жирный и сладкий блин — двух штук хватит на 400−500 ккал. Ориентир для большинства людей — 2−4 блина за раз.
Сделайте блины полноценным завтраком или обедом, а не добавкой к плотной еде. Если вечером ждёте блинный ужин — сделайте завтрак и обед чуть легче, говорит эксперт. И обязательно двигайтесь — 7000−10 000 шагов в день в масленичную неделю особенно важны.
