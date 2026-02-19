Тренер подсказал возможность объесться блинами и не растолстеть

Сделайте блины полноценным завтраком или обедом, а не добавкой к плотной еде. Если вечером ждёте блинный ужин — сделайте завтрак и обед чуть легче, говорит эксперт. И обязательно двигайтесь — 7000−10 000 шагов в день в масленичную неделю особенно важны.