В Омской области снизились цены на бензин А-92 и А-95

В Омской области вновь зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо. На одной из местных заправок, АЗС «Газпромнефть», стоимость бензина марки А-92 уменьшилась с 59,08−59,8 рублей до 58,98−59,8 рублей за литр.
Немного подешевел и А-95: теперь его цена колеблется от 63,44 до 64,39 рублей, в то время как раньше составляла 63,49−64,69 рублей за литр. Цены на G-95 остались на уровне 64,74−65,69 рублей.
На других заправках Омской области ситуация выглядит следующим образом:
На АЗС «Татнефть» бензин марки АИ-92 стоит 58,25−59,34 рубля, АИ-95 — 62,5−63,94 рубля, ДТ — 75,35−76,5 рубля. На АЗС «Юнигаз» цены на А-92 UNI составляют 60,17 рублей, А-95 UNI — 65,22 рубля, ДТ — 76,47 рублей. На АЗС «Топлайн» А-92 стоит 59,34−60,34 рубля, а А-95 — 63,94−64,94 рубля.
Цены на дизельное топливо (ДТ) остаются на уровне 75−77 рублей, а стоимость газа составляет от 21,4 до 22,25 рублей за литр.