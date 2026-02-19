Ричмонд
В Новосибирске открыли группы в детсадах для детей с шести месяцев

Пока таких групп всего четыре, но интерес к формату постепенно растёт.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске начали принимать в детские сады малышей с шести месяцев. Пока таких групп немного, но спрос уже появился.

«На сегодняшний день на территории города Новосибирска действуют четыре группы, где родители на четыре часа приводят детей в возрасте от шести месяцев. Данное направление начинает пользоваться определённым спросом», — рассказал в пресс-центре ТАСС начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

По его словам, направление только набирает обороты. Массовым его пока назвать нельзя — чаще всего семьи по-прежнему ищут места для детей от полутора лет. Будут ли открываться новые группы для малышей до года, зависит от потребностей родителей и возможностей самих детских садов.

Есть и ещё одно важное изменение. В городе открыли первую специализированную группу для детей с сахарным диабетом, в том числе инсулинозависимых. Раньше таких возможностей не было — требовалось особое медицинское сопровождение. Одно из учреждений прошло лицензирование и теперь официально принимает таких воспитанников.

Кроме того, в Новосибирске работают 18 групп круглосуточного пребывания. Часть из них рассчитана на детей сотрудников оборонных предприятий.

Всего в городе действует 220 муниципальных детских садов и ещё 28 школ, где есть дошкольные группы.