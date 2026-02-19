В Новосибирске открыли группы в детсадах для детей с шести месяцев

По его словам, направление только набирает обороты. Массовым его пока назвать нельзя — чаще всего семьи по-прежнему ищут места для детей от полутора лет. Будут ли открываться новые группы для малышей до года, зависит от потребностей родителей и возможностей самих детских садов.