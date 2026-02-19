Ким Чен Ын сел за руль новой крупнокалиберной РСЗО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объехал площадь за рулём новой крупнокалиберной РСЗО. Это произошло во время церемонии передачи северокорейскими рабочими пятидесяти РСЗО в адрес армии и съезда партии, информирует агентство ЦТАК.
Речь идёт о 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом.
«Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что КНДР испытала новый тип зенитных ракет высокой дальности.
Напомним, в начале января Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в акваторию Восточного (Японского) моря. Данный пуск стал первым испытанием баллистической ракеты, проведенным Северной Кореей в 2026 году.
