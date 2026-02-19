Ричмонд
Ким Чен Ын сел за руль новой крупнокалиберной РСЗО

Северокорейские рабочие передали съезду партии 600-миллиметровые РСЗО с ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объехал площадь за рулём новой крупнокалиберной РСЗО. Это произошло во время церемонии передачи северокорейскими рабочими пятидесяти РСЗО в адрес армии и съезда партии, информирует агентство ЦТАК.

Речь идёт о 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом.

«Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что КНДР испытала новый тип зенитных ракет высокой дальности.

Напомним, в начале января Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в акваторию Восточного (Японского) моря. Данный пуск стал первым испытанием баллистической ракеты, проведенным Северной Кореей в 2026 году.

О том, что за феномен представляет собой Северокорейская армия, читайте здесь на KP.RU.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
