Бастрыкин запросил доклад о доме с плесенью в Новосибирске

СУ СК России по НСО сообщило, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчёт о нарушении прав жильцов дома на улице Кузьмы Минина.
Ремонт фасада здания, построенного в 1956 году, был проведен в 2022 году. После этого собственники квартир начали жаловаться на промерзание стен и появление плесени, что негативно сказывается на здоровье жильцов, включая детей, вызывая заболевания дыхательных путей. Однако, несмотря на эти нарушения, никаких действий для их устранения предпринято не было.
В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по НСО Евгению Долгалеву представить отчёт о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
Татьяна Картавых