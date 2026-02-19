Бастрыкин запросил доклад о доме с плесенью в Новосибирске

Ремонт фасада здания, построенного в 1956 году, был проведен в 2022 году. После этого собственники квартир начали жаловаться на промерзание стен и появление плесени, что негативно сказывается на здоровье жильцов, включая детей, вызывая заболевания дыхательных путей. Однако, несмотря на эти нарушения, никаких действий для их устранения предпринято не было.