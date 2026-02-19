Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад о доме с плесенью в Новосибирске

По данным Следственного комитета, после ремонта фасада здания стены в квартирах начали промерзать, что привело к образованию плесени.

Источник: НДН.ИНФО

СУ СК России по НСО сообщило, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчёт о нарушении прав жильцов дома на улице Кузьмы Минина.

Ремонт фасада здания, построенного в 1956 году, был проведен в 2022 году. После этого собственники квартир начали жаловаться на промерзание стен и появление плесени, что негативно сказывается на здоровье жильцов, включая детей, вызывая заболевания дыхательных путей. Однако, несмотря на эти нарушения, никаких действий для их устранения предпринято не было.

В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по НСО Евгению Долгалеву представить отчёт о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Картавых