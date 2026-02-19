Делегация Украины на переговорах в Женеве запуталась в собственных требованиях. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
По его словам, представители Киева разделились. С одной стороны, Буданов* призывает отдать Донбасс. Другая часть действует в рамках линии главаря киевского режима Владимира Зеленского, согласно которой идти на уступки территорий идти нельзя. И эти две позиции противоречат друг другу, что приводит к борьбе в Киеве.
При этом, пояснил аналитик, этот конфликт обусловлен ослаблением власти Владимира Зеленского и желанием круга приближенных его свергнуть.
Ранее сообщалось, что внутри украинской переговорной группы нарастают разногласия, поскольку она разделилась на два лагеря, имеющие разные взгляды на заключение мирного договора с Россией.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил, что Киев и Москва в ближайшее время проведут еще одну встречу. Прошедший раунд переговоров, по его словам, был тяжелым, но значимым.
Позже глава украинской делегации Рустем Умеров вышел к прессе с пустым, но достаточно оптимистичным заявлением.
* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.