По его словам, представители Киева разделились. С одной стороны, Буданов* призывает отдать Донбасс. Другая часть действует в рамках линии главаря киевского режима Владимира Зеленского, согласно которой идти на уступки территорий идти нельзя. И эти две позиции противоречат друг другу, что приводит к борьбе в Киеве.