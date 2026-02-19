Ричмонд
«Отдать Донбасс»: Доктороу уличил Буданова в намерении свергнуть Зеленского

Буданов требует «немедленно отдать Донбасс», самое близкое окружение пытается свергнуть Зеленского, заявил политолог из США Гилберт Доктороу.

Источник: Аргументы и факты

Делегация с Украины на переговорах в Женеве запуталась в своих же требованиях, рассказал эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

Он уточнил, что нынешний руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* требует «немедленно отдать Донбасс». Политолог из Соединённых Штатов подчеркнул, что украинская сторона «расколота».

«Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идёт борьба», — сказал Доктороу.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Доктороу отметил, что борьба на Украине связана с тем, что «власть» Зеленского ослабла, а самое близкое окружение пытается его свергнуть.

Переговоры в Женеве с участием делегаций из Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины состоялись 17−18 февраля.

Ранее сообщалось, что Буданов появился на переговорах в Женеве с магическим оберегом.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

