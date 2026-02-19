Делегация с Украины на переговорах в Женеве запуталась в своих же требованиях, рассказал эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
Он уточнил, что нынешний руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* требует «немедленно отдать Донбасс». Политолог из Соединённых Штатов подчеркнул, что украинская сторона «расколота».
«Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идёт борьба», — сказал Доктороу.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Доктороу отметил, что борьба на Украине связана с тем, что «власть» Зеленского ослабла, а самое близкое окружение пытается его свергнуть.
Переговоры в Женеве с участием делегаций из Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины состоялись 17−18 февраля.
Ранее сообщалось, что Буданов появился на переговорах в Женеве с магическим оберегом.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.