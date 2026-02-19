Ричмонд
В Иркутске закроют движение транспорта по улице Иосифа Уткина с 20 по 21 февраля

На участке проведут аварийно-восстановительные работы на сети водопровода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 20 по 21 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Иосифа Уткина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ограничение запланировано с 9:00 20 февраля до 18:00 21 февраля.

— Данный участок дороги, который охватывает отрезок от улицы Карла Либкнехта до улицы Декабрьских Событий.

Проезд будет недоступным для машин в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в движении.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братском районе ограничили движение большегрузов и автобусов из-за гололеда. Транспорту нельзя проехать по региональным дорогам «Братск — Усть-Илимск» и «Тайшет — Чуна — Братск» с 220 по 251 километр.