В Иркутске закроют движение транспорта по улице Иосифа Уткина с 20 по 21 февраля

В Иркутске с 20 по 21 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Иосифа Уткина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ограничение запланировано с 9:00 20 февраля до 18:00 21 февраля.