Летающий морг: тайный борт НАТО прилетел к границе Украины с особой миссией

Военные аналитики обратили внимание, что в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников ВСУ, 18 февраля прибыл медицинский самолет Boeing 737. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов озвучил aif.ru три версии появления у границ Украины данного борта.
Версия № 1: забрали раненых офицеров и специалистов НАТО.
«Вероятно, самолет прибыл в Жешув для эвакуации раненых специалистов НАТО. Они, скорее всего, работали на территории Украины под прикрытием. То есть официально числились в отпуске на родине, а фактически были прикомандированы к ВСУ. Это могли быть инструкторы, официально служащие в учебных заведениях, но фактически находившиеся в зоне боевых действий», — отметил Попов.
Эксперт отметил, вряд ли такой борт прислали, чтобы забрать на лечение сплошь рядовых солдат, самых обычных иностранных наемников.
«Но и таких все равно забирают, потому что в НАТО не доверяют украинской медицине. Германия, Франция, Великобритания стараются перевезти раненных к себе. Во-первых, психологически иностранцам на родине проходить восстановление легче, во-вторых, технологические стандарты лечения на Украине могут отличаться от западных. Выражаться это может и в применении препаратов и их дозировке», — пояснил Попов.
Генерал-майор также уточнил, что в зависимости от характера ранений в Boeing 737 могут при желании уместить до 45 «трехсотых» пассажиров.
Версия № 2: доставили для ВСУ «гуманитарную помощь».
Медицинский самолет Boeing 737 в Жешув мог доставить для Киева медикаменты. Эта версия не исключает первую.
«Возможно, что борт привез условную, в кавычках, гуманитарную помощь для украинской армии. Это могли быть медикаменты, средства для переливания крови или даже непосредственно искусственная кровь», — сказал Попов.
Версия № 3: под прикрытием доставили наемников НАТО.
Попов также оценил версию о том, что Boeing 737 мог скрытно доставить к границе с Украиной для дальнейшей отправки в зону СВО наемников и офицеров из Европы и США.
«Такое возможно, но маловероятно. Для скрытной доставки военных в какую-либо точку лучше использовать гражданские самолеты. Это ведь еще проще, чем с медицинским транспортом. То есть зафрахтовали, приземлились на стоянке подальше от глаз чужих или ночью, перегрузились и дальше отправились уже машинами, автобусами, куда необходимо», — отметил Попов.
Генерал-майор добавил, что и сам в свое время участвовал в подобных операциях под руководством ГРУ, и потенциальный противник оставался в неведении.
Известно, по состоянию на 18 февраля в плане полетов из Жешува было заявлено два рейса медицинских бортов — в Зальцбург (Австрия) и Гамбург (Германия).