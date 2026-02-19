Летающий морг: тайный борт НАТО прилетел к границе Украины с особой миссией

«Вероятно, самолет прибыл в Жешув для эвакуации раненых специалистов НАТО. Они, скорее всего, работали на территории Украины под прикрытием. То есть официально числились в отпуске на родине, а фактически были прикомандированы к ВСУ. Это могли быть инструкторы, официально служащие в учебных заведениях, но фактически находившиеся в зоне боевых действий», — отметил Попов.