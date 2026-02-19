Ричмонд
С 1 марта в Уфе подорожает проезд в электротранспорте

Это касается трамваев и троллейбусов.

Источник: Freepik

С 1 марта в Уфе вводят новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа в трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда будет дифференцированной в зависимости от способа оплаты.

Как сообщили в Управлении электротранспорта города, разовый билет при оплате наличными или банковской картой составит 41 рубль. Для владельцев бессрочных пластиковых и единых транспортных карт проезд обойдется в 34 рубля.

Для школьников (учащихся средних и начальных учебных заведений) при оплате транспортной картой предусмотрен тариф в 21 рубль за поездку. Отдельно установлена стоимость провоза багажа — 24 рубля.

Отмечается, что утвержденные тарифы соответствуют предельным максимальным ценам, установленным постановлением Госкомитета РБ по тарифам от 11 июня 2024 года.