Минобороны опубликовало кадры освобождения Магдалиновки

Министерство обороны России сообщило о ходе боёв за населённый пункт Магдалиновка и опубликовало видеоматериалы с действиями военных. По данным ведомства, в операции были задействованы операторы беспилотников и артиллерийские подразделения, которые наносили удары по технике и позициям противника.