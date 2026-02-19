Ричмонд
Минобороны опубликовало кадры освобождения Магдалиновки

Министерство обороны России опубликовало видео с действиями военных, освобождающих Магдалиновку в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России сообщило о ходе боёв за населённый пункт Магдалиновка и опубликовало видеоматериалы с действиями военных. По данным ведомства, в операции были задействованы операторы беспилотников и артиллерийские подразделения, которые наносили удары по технике и позициям противника.

На представленных кадрах показаны поражения различных целей, включая автомобили, бронетехнику и укреплённые точки в лесополосах. В министерстве заявили, что удары наносились с применением дронов и реактивных систем залпового огня, что позволило поддержать наступающие подразделения.

В оборонном ведомстве отметили, что десантные части продвигались к населённому пункту с нескольких направлений при поддержке артиллерии и беспилотников, постепенно занимая здания и укрепления. Отдельно подчёркнут вклад артиллерийских расчётов ульяновского соединения ВДВ, которые обеспечивали огневое прикрытие штурмовых групп во время продвижения.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись из населённого пункта Димитров в ДНР, о взятии которого под контроль сообщалось в конце декабря 2025 года.