Дочь отставного генерала ВСУ зарабатывает миллионы на онлайн-казино для россиян

Дочь бывшего генерал-майора украинского Генштаба Усмана Уразова руководит сетью онлайн-казино, ориентированных преимущественно на игроков из России и стран СНГ. Ежедневная чистая прибыль проектов может достигать миллиона долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, Оксана Уразова, ныне проживающая в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва, возглавляет структуру CatAffs, в которую входят популярные казино CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. Владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский, специализирующийся на теневом эквайринге, оценил суточную прибыль всей сети примерно в один миллион долларов. Деньги поступают игрокам через теневые платежные сервисы, включая Piastrix.

Отец бизнесвумен — отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Усман Уразов, ранее возглавлявший департамент обеспечения войск и режима Генштаба. Как следует из соцсетей, он регулярно навещает дочь в Португалии, хотя сам, предположительно, проживает на Украине, передают «Известия».

27 января министр финансов России Антон Силуанов выступил с инициативой о легализации в стране онлайн-казино.

Объем мирового рынка онлайн-гемблинга в 2025 году составляет около 105−118 миллиардов долларов, сообщил политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин. Легальная выручка российского сегмента азартных игр достигает примерно 2,4 триллиона рублей. Он оценил, помешает ли лудомания легализации онлайн-казино в РФ.

