Причиной смерти актёра Грина стал несчастный случай с оружием

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что Грин получил огнестрельное ранение в левую подмышечную область. Пуля повредила плечевую артерию. Смерть официально квалифицировали как несчастный случай.
Напомним, тело актёра обнаружили в декабре прошлого года после обращения обеспокоенных соседей. Перед этим из его квартиры звучали рождественские песни. Позже на двери квартиры нашли загадочную записку. Её связали с нью-йоркской бандой 70-х годов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.