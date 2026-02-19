Ричмонд
Причиной смерти актёра Грина стал несчастный случай с оружием

Судмедэксперты раскрыли причину смерти 60-летнего актёра Питера Грина, который снимался в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво». По данным издания New York Post, трагедия произошла после несчастного случая.

Источник: Life.ru

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что Грин получил огнестрельное ранение в левую подмышечную область. Пуля повредила плечевую артерию. Смерть официально квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, тело актёра обнаружили в декабре прошлого года после обращения обеспокоенных соседей. Перед этим из его квартиры звучали рождественские песни. Позже на двери квартиры нашли загадочную записку. Её связали с нью-йоркской бандой 70-х годов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.