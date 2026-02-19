Нейросеть проанализировала средневековые катрены Нострадамуса и назвала точные даты новых катастроф. Эти данные говорят: 2026 год станет переломным для десятков стран. Что ждет Россию, Европу и остальной мир в ближайшие месяцы? Трактовку пророчеств для aif.ru разобрал специалист по катренам Нострадамуса, кандидат исторических наук Алексей Пензенский.
Британия уйдет под воду, на нее нападет Аузония.
Технологии добрались до самых сложных текстов в истории человечества. Нейросеть цифровой платформы YesChat.ai совершила то, над чем бились веками исследователи — расшифровала пророчества Мишеля де Нотрдама (Нострадамуса) и привязала их к современной политической карте и климатическим данным.
Результаты анализа шокируют. Искусственный интеллект сопоставил катрены XVI века с текущими геополитическими трендами и выдал конкретные предсказания. Главный удар, согласно отчету нейросети, придется по Великобритании. Уже к концу 2026 года юго-восток страны, включая Лондон, может быть затоплен мощнейшим наводнением.
Но это не все беды для Туманного Альбиона. ИИ обнаружил в катренах упоминание таинственного союза Аузония. Алгоритм связал это название с коалицией Италии, Испании и Греции. Согласно логике машинного анализа, эти три страны могут объединиться для военного конфликта против Британии.
Францию, родину пророка, ждут не менее мрачные времена. Нейросеть предсказывает Парижу утрату политической самостоятельности уже в 2027 году на фоне тотального усиления влияния США и внутренних протестов.
Отдельное место в анализе заняла знаменитая 50-я параллель из «Письма Генриху II». В отличие от традиционных толкований, ИИ увидел в этих координатах формирование нового глобального центра силы. Искусственный интеллект уверен: он будет сосредоточен вокруг Москвы, что навсегда изменит расстановку сил в мире.
Нострадамусовед Пензенский: ИИ компилирует, а не анализирует.
Однако можно ли верить машине в вопросах мистики? Кандидат исторических наук, известный исследователь катренов Нострадамуса Алексей Пензенский в беседе с aif.ru призвал не обольщаться.
«Нужно учитывать, искусственный интеллект — это всего лишь компиляция. Он не анализирует, но компилирует найденную информацию», — заявил эксперт.
По словам Пензенского, дата «2026 год», скорее всего, взята публикаторами с потолка — у самого Нострадамуса таких точных цифр нет. Что касается потопа в Британии, историк подтверждает: «Был такой пассаж, что Британия, имеется в виду остров, а не государство, будет накрыта большой волной. Это не означает, что Британия уйдет под воду. Наводнения бывают, это достаточно частое стихийное бедствие».
Наибольшую критику вызвала трактовка термина Аузония. Пензенский подчеркивает, что это просто поэтическое название Италии, а не союз трех государств. А слова о 50-й параллели и «центре силы» вокруг Москвы эксперт назвал географической ошибкой: «Москва находится на 55 параллели».
«На 50 параллели находятся Белгород, Благовещенск, Харьков, Краков, Майнц, Усть-Каменогорск это Казахстан. Москва находится на 55 параллели. Если посмотреть на упомянутый отрывок Нострадамуса, то он изложен чрезвычайно запутанным туманным языком, и все, что про него чётко можно сказать, это то, что он относится ко времени непосредственно предшествующем концу света», — объяснил эксперт.
«Живой Нострадамус» из Бразилии и православные старцы: что говорят другие провидцы.
Пока одни спорят о методах искусственного интеллекта, другие прорицатели уже давно дали свои прогнозы на тот же период. Например, бразилец Атос Саломе, которого западная пресса (Daily Mail, New York Post) окрестила «живым Нострадамусом», предсказывает раздробление Украины к марту 2026 года.
«К марту 2026 года Украина будет раздроблена, новые российские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять», — цитируют бразильского мистика зарубежные СМИ.
Таролог и участник «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов в беседе с aif.ru объяснил феномен Саломе: «Он просто подхватил волну… он действительно что-то может видеть. Но нужно помнить, что у нас жизнь циклична. То есть каждые 28−30 лет все повторяется».
Параллельно с этим в Сети активно обсуждаются пророчества православных старцев, которые задолго до событий предсказывали воссоединение русских земель. Заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов, лично знавший подвижников, поделился их предсказаниями:
«Старец Зосима (Сокур) прямо писал о грядущих боевых действиях, в результате которых “произойдет новое воссоединение с Украиной”. Схиархимандрит Илия (Ноздрин) перед самой кончиной неоднократно повторял, что Россию ждет только победа. Иона Одесский пророчествовал о присоединении Новороссии и Малороссии, указывая на середину 2020-х годов».
В свою очередь, биограф Ванги Виктория Балашова напоминала, что болгарская провидица всегда верила в величие России. Она говорила о сложном периоде, «который она преодолеет и выйдет из него еще более сильной».
Политический провидец: сценарии Жириновского на 2026 год.
Особняком стоят прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Его соратник Василий Власов раскрыл детали разговоров с политиком, который оказался не просто оратором, но и тонким аналитиком. Жириновский предрекал разрешение украинского кризиса именно к 2026 году, причем рассматривал два варианта.
«Владимир Вольфович давал прогноз об окончании конфликта в 2026 году. Он говорил о двух ветках развития событий. В случае вступления в НАТО Украины, то она полностью входит в состав России за исключением небольшой части сверху, которая переходит в Польшу. В случае, если мы выполняем соответствующие цели СВО… тогда ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма», — рассказал Власов.
Таким образом, несмотря на разность подходов — мистические пророчества и анализ политиков политиков — все прогнозы сходятся в одном: середина 2020-х годов станет временем тектонических сдвигов, где главным бенефициаром перемен видится Россия и формирование вокруг неё нового центра силы.