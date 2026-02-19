Жители Омской области могут бесплатно освоить новую профессию

Жители региона могут пройти обучение или переподготовку. Бесплатное обучение доступно для участников СВО, для молодежи до 35 лет, для безработных граждан, женщин в декрете и мам дошкольников, а также для граждан старше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Омской области.