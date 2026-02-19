Ричмонд
Жители Омской области могут бесплатно освоить новую профессию

Прием заявок от омичей на бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Кадры» уже начался.

Источник: Соцсети

Жители региона могут пройти обучение или переподготовку. Бесплатное обучение доступно для участников СВО, для молодежи до 35 лет, для безработных граждан, женщин в декрете и мам дошкольников, а также для граждан старше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Омской области.

Подать заявление на переобучение можно на портале «Работа России». Консультанты помогут соискателям определиться с наиболее подходящей программой и даже подобрать потенциального работодателя. В Омской области соискателям доступно 14 программ. Это 186 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Для ветеранов СВО — 213 профессий.

В прошлом году по проекту бесплатное обучение прошли более 1100 тысяч омичей.

Ранее мы писали, что обновлённые омские Центры трудоустройства теперь работают по федеральному стандарту.

Почти половину вакансий на рынке труда в Омске составляют рабочие профессии.

Также в Омской области завершают работу по созданию Молодежного кадрового центра по адресу проспект Маркса, 38 откроется. Здесь организована система профориентации, оказание поддержки школьникам, студентам и инициативной молодежи в построении карьеры.