Жители Омской области могут бесплатно освоить новую профессию

Жители региона могут пройти обучение или переподготовку. Бесплатное обучение доступно для участников СВО, для молодежи до 35 лет, для безработных граждан, женщин в декрете и мам дошкольников, а также для граждан старше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Омской области.
Подать заявление на переобучение можно на портале «Работа России». Консультанты помогут соискателям определиться с наиболее подходящей программой и даже подобрать потенциального работодателя. В Омской области соискателям доступно 14 программ. Это 186 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Для ветеранов СВО — 213 профессий.
В прошлом году по проекту бесплатное обучение прошли более 1100 тысяч омичей.
Ранее мы писали, что обновлённые омские Центры трудоустройства теперь работают по федеральному стандарту.
Почти половину вакансий на рынке труда в Омске составляют рабочие профессии.
Также в Омской области завершают работу по созданию Молодежного кадрового центра по адресу проспект Маркса, 38 откроется. Здесь организована система профориентации, оказание поддержки школьникам, студентам и инициативной молодежи в построении карьеры.