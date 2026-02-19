В России с 1 марта начнет работу реестр пациентов: в ГД предложили вариант хранения данных

Федеральный реестр пациентов, который начнет работу с 1 марта 2026 года, обязан хранить информацию в обезличенном формате для защиты врачебной тайны граждан. Об этом заявил депутат ГД Сергей Миронов.
«Хранить данные в едином реестре пациентов, который будет запущен в РФ с 1 марта, нужно в обезличенном виде в целях безопасности и для сохранения медицинской тайны граждан», — сообщил политик в разговоре с ТАСС.
Миронов также добавил, что в случае утечки персональных данных они могут оказаться у злоумышленников. Тогда аферисты, выдавая себя за представителей клиник, смогут агрессивно предлагать людям «чудодейственные» препараты и «волшебные» методы лечения.
Немногим ранее депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что с 1 марта 2026 года в России появится регистр пациентов с неинфекционными болезнями. Тогда же депутат объяснил, что подобная единая база данных нужна для отслеживания заболеваемости и улучшения лечения.