В Нижнеудинске продают хлеб, который защитит покупателей от мошенников. На упаковки изделий общественники наклеили стикеры-памятки с распространенными схемами обмана. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— За прошлый год аферисты похитили у жителей Нижнеудинского района 40 миллионов рублей. Чтобы достучаться до людей, нужно действовать нестандартно. Надеемся, покупатели заметят наклейку, прочитают её и не дадут себя обмануть, — подчеркнула председатель совета Ирина Куклина.
Специальные наклейки выпустил местный хлебозавод. Теперь покупатели могут найти на полках магазинов хлеб с важными советами. Это нововведение особенно актуально для пенсионеров. По статистике 20% жертв аферистов стали именно люди старшего поколения.