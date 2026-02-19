У мусульман Башкирии начался Рамадан

Рамадан считается самым почетным временем для последователей ислама. Верующие верят, что первые десять дней месяца несут милость и благодать Всевышнего, вторые помогают очиститься от грехов, а третьи даруют спасение от огня ада. В этот период особенно ценятся добрые дела — награда за них увеличивается многократно.