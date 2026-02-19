У мусульман Башкирии начался Рамадан

В ночь на 19 февраля мусульмане Башкирии вступили в священный месяц Рамадан. Он продлится 29 дней — до вечера 19 марта. Дата ежегодно меняется, потому что исламский календарь привязан к лунным циклам.
Рамадан считается самым почетным временем для последователей ислама. Верующие верят, что первые десять дней месяца несут милость и благодать Всевышнего, вторые помогают очиститься от грехов, а третьи даруют спасение от огня ада. В этот период особенно ценятся добрые дела — награда за них увеличивается многократно.
Пост начинается с рассветом 19 февраля и заканчивается после захода солнца 19 марта. А уже на следующий день, 20 марта, мусульмане встретят праздник разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). К этому дню принято готовиться заранее: наводить порядок в доме, готовить угощения, доставать нарядную одежду. Утром верующие собираются в мечетях на праздничную молитву (Гаид-намаз).
В Башкирии, как и в некоторых других регионах России, Ураза-байрам официально объявлен нерабочим днем.