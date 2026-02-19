Приморье вышло в лидеры ДФО по числу инновационных производств

Приморский край сохранил первое место в Дальневосточном федеральном округе по количеству предприятий, которые создают инновационные продукты. По итогам 2025 года в регионе работают 40 малых технологических компаний. За год их стало на 13 больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Малые технологические компании занимаются разработкой новых продуктов, научными исследованиями и внедрением современных решений в производство. Такие предприятия играют важную роль для экономики края и развития промышленности.
«Статус МТК дает бизнесу дополнительные возможности. Компании могут рассчитывать на налоговые льготы, поддержку по государственным программам, участие в технологических проектах и более простое сотрудничество с крупными заказчиками», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.
В 2026 году в Приморье планируют запустить новый проект по развитию и масштабированию инновационных компаний. Он рассчитан как на поддержку уже работающих предприятий, так и на появление новых технологических бизнесов в регионе.
Предприниматели также могут получить помощь в Региональном центре инжиниринга, который работает на базе центра «Мой бизнес».