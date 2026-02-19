Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян и Никита Филиппов поборются за метали Олимпиады 19 февраля

Фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов выступят в 13-й медальный день Олимпийских игр в Италии. Всего 19 февраля разыграют семь комплектов наград.

Источник: Life.ru

Произвольная программа фигуристок начнётся в 21:00 мск. Петросян выступит в заключительной разминке — она выйдет на лёд в 00:16 мск 20 февраля. Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является россиянка Анна Щербакова.

Первым из россиян за медали поборется Филиппов. Квалификация ски-альпинистов в спринте начнётся в 12:30 мск. Финал в этой дисциплине запланирован на 16:15 мск. Решающий заезд у женщин стартует в 15:55 мск. Ски-альпинизм впервые включили в программу Олимпийских игр.

Напомним, Петросян заняла пятое место в короткой программе. Она набрала 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи с 78,71 балла. Далее идут её соотечественница Каори Сакамото — 77,23 балла, американка Алиса Лью — 76,59 балла и японка Монэ Тиба — 74,00 балла.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.