Аделия Петросян и Никита Филиппов поборются за метали Олимпиады 19 февраля

Первым из россиян за медали поборется Филиппов. Квалификация ски-альпинистов в спринте начнётся в 12:30 мск. Финал в этой дисциплине запланирован на 16:15 мск. Решающий заезд у женщин стартует в 15:55 мск. Ски-альпинизм впервые включили в программу Олимпийских игр.