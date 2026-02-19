Аделия Петросян и Никита Филиппов поборются за метали Олимпиады 19 февраля

Произвольная программа фигуристок начнётся в 21:00 мск. Петросян выступит в заключительной разминке — она выйдет на лёд в 00:16 мск 20 февраля. Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является россиянка Анна Щербакова.
Первым из россиян за медали поборется Филиппов. Квалификация ски-альпинистов в спринте начнётся в 12:30 мск. Финал в этой дисциплине запланирован на 16:15 мск. Решающий заезд у женщин стартует в 15:55 мск. Ски-альпинизм впервые включили в программу Олимпийских игр.
Напомним, Петросян заняла пятое место в короткой программе. Она набрала 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи с 78,71 балла. Далее идут её соотечественница Каори Сакамото — 77,23 балла, американка Алиса Лью — 76,59 балла и японка Монэ Тиба — 74,00 балла.
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.