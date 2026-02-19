«Царь-бомбы» напугали генералов НАТО: взрыв у Покровска попал на видео

«Так как на Украине специалистов высокого уровня практически не осталось, то везде, где находятся системы запуска высокоточного оружия, системы запуска залпового огня, сидят инструкторы НАТО, которые осуществляют контроль за правильностью применения оружия, чтобы эти системы, мягко говоря, не сработали против тех, кто их запускает. Поэтому натовских высокопоставленных инструкторов там хватает, и в том числе и генералов», — пояснил Липовой.