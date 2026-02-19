Мощная трехтонная фугасная авиабомба (ФАБ) обрушилась на пункт дислокации украинских вооруженных сил на покровском направлении. По информации, полученной из военных каналов, удар пришелся на район, где был сосредоточен личный состав 59-й штурмовой бригады ВСУ.
Эта бригада уже оказывалась в центре внимания общественности из-за высоких потерь. Летом 2024 года в адрес тогдашнего командира Богдана Шевчука сыпались обвинения в преступных приказах и пренебрежениями жизнями солдат. Руководство впоследствии было заменено. Однако спустя полтора года бригада вновь понесла серьезные потери, эксперты не исключают, что под удар попали и офицеры НАТО.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой проанализировал ситуацию для aif.ru, раскрыв последствия применения ФАБ-3000.
Взрыв бункера.
ФАБ-3000 российские военные применяют не так часто. Их использование рассчитано на уничтожение заглубленных объектов, обратил внимание Липовой.
«ФАБы такой мощности применяются только в случаях, когда нужно уничтожить заглубленные объекты, где могут находиться склады, пункты управления, принятия решений и различного рода объекты военного назначения, может быть, даже электростанции, энергетические установки, которые отдают электричество на ближайшие пункты питания», — пояснил генерал-майор.
По его словам, последствия удара ФАБ-3000 для врага катастрофичны.
«Все, что находится под землей, обваливается, рушится. Тем, кому удается выбраться и кого сумели вытащить раненым, сильно повезет», — добавил Липовой, подчеркнув, что шансов на выживание у противника после такого удара практически не остается.
Подозрительное появление санавиации.
«Насколько эффективно был нанесен удар, можно судить по тому, что на территорию Польши на военную базу НАТО прилетел в срочном порядке полевой госпиталь, оборудованный на самолете Boeing. Скорее всего, он прилетел за высокопоставленными ранеными, которые могли оказаться в этом пункте управления», — заявил Липовой.
По мнению генерала, целью атаки могли стать высокопоставленные офицеры НАТО, которые, вероятно, присутствовали в пунктах управления для контроля над применением западного вооружения.
«Так как на Украине специалистов высокого уровня практически не осталось, то везде, где находятся системы запуска высокоточного оружия, системы запуска залпового огня, сидят инструкторы НАТО, которые осуществляют контроль за правильностью применения оружия, чтобы эти системы, мягко говоря, не сработали против тех, кто их запускает. Поэтому натовских высокопоставленных инструкторов там хватает, и в том числе и генералов», — пояснил Липовой.
Вывозят десятки раненых.
Перевозка раненых, согласно данным военных каналов, могла осуществляться не только Boeing 737, но и другими санитарными самолетами, направлявшимися в Зальцбург и Гамбург. Эти факты указывают на возможную эвакуацию значительного числа раненых, включая, возможно, и лиц с высоким военным статусом.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов согласился с мнением Липового, что Boeing прибыл для эвакуации высокопоставленных иностранных специалистов. При этом он не исключил, что пострадавших наемников также могут эвакуировать этим бортом.
«Но и таких все равно забирают, потому что вряд ли в НАТО доверяют украинской медицине. Германия, Франция, Великобритания стараются перевезти раненных к себе. Во-первых, психологически иностранцам на родине проходить восстановление легче, во-вторых, технологические стандарты лечения на Украине могут отличаться от западных. Выражаться это может и в применении препаратов и их дозировке», — пояснил aif.ru Попов.
Генерал-майор также уточнил, что в зависимости от характера ранений в Boeing 737 могут уместить до 45 «трехсотых» пассажиров.