Автопробег ко Дню защитника Отечества пройдет во Владивостоке

23 февраля во Владивостоке пройдет автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Его проводит региональная общественная организация «Спортивный социально-патриотический союз Приморского края».

Источник: Администрация Владивостока

Автопробег проводится в целях патриотического воспитания молодого поколения и граждан Приморского края, привлечения внимания к государственному празднику и преимуществам единства многонационального народа России, отмечает пресс-служба мэрии.

Маршрут автопробега:

— 10.30−11.00 — сбор и регистрация участников автопробега, инструктаж по технике безопасности, построение колонны (остановка «Заря» по направлению в город);

— 11.00 — старт и начало движения.

Автопробег включит в себя «Парк Победы», мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ» (ул. Корабельная Набережная, 6), памятник пограничникам, погибшим при защите границ Отечества (остановка «Гайдамак»). Завершится акция на парковке к/т «Галактика» (ул. Добровольского, 5).

По окончанию автопробега, в 13:00, участников и гостей ждет праздничная программа в кинотеатре «Галактика» от литературно-музыкального объединения «Третья пятница».