На улицы Новосибирска вышел мини-ледокол для борьбы с плотной коркой льда

В Кировском районе Новосибирска на борьбу с капризами погоды вышла необычная техника. Местные коммунальщики приступили к тестированию мини-ледокола, разработанного специально для скалывания плотной корки льда, которая образуется на тротуарах и остановках из-за постоянных перепадов температуры. Машина, созданная новосибирскими инженерами, уже вторую неделю работает в экспериментальном режиме на улице Петухова.
Как пояснил директор МКУ «Кировское» Алексей Руднев, проблема этого и предыдущих сезонов — аномально переменчивая погода, из-за которой на пешеходных зонах образуется твердый наст. Счищать его крайне сложно даже механизированным способом. Идея создать специальный компактный агрегат возникла у коммунальщиков еще в прошлом году, и к концу 2025-го разработчики представили готовый образец. Сейчас подрядная организация закупила одну такую единицу и проверяет ее эффективность в реальных условиях.
За сутки мини-ледокол способен привести в порядок от восьми до девяти остановок общественного транспорта. Техника скалывает наледь в мелкую крошку, после чего обработанный участок посыпают реагентами для предотвращения травматизма пешеходов. Но использовать агрегат планируют не только зимой — разработка оказалась универсальной. В летний период ледокол переквалифицируют в косилку: с помощью сменного оборудования он будет бороться с травой и порослью.
«Ежедневно рабочие МКУ’Кировское чистят и убирают снег с дорог 3 и 4-й категорий. В основном работы проводят ночью. За прошедшие сутки снег вывезли с Цветочного проезда и улицы Телевизионной», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.