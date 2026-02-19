На улицы Новосибирска вышел мини-ледокол для борьбы с плотной коркой льда

За сутки мини-ледокол способен привести в порядок от восьми до девяти остановок общественного транспорта. Техника скалывает наледь в мелкую крошку, после чего обработанный участок посыпают реагентами для предотвращения травматизма пешеходов. Но использовать агрегат планируют не только зимой — разработка оказалась универсальной. В летний период ледокол переквалифицируют в косилку: с помощью сменного оборудования он будет бороться с травой и порослью.