С нар на красную дорожку: Ефремов вернулся к съемкам в кино после тюрьмы

Михаил Ефремов вернулся после освобождения в театр. На днях прошла генеральная репетиция спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской “12” Никиты Михалкова», а в конце марта состоится премьера. Помимо работы в театре актёр готовится к съемкам в новом сериале, в котором специально для него написали главную роль.
Спектакль «Без свидетелей»: возвращение на театральную сцену.
В «Мастерской “12” Никиты Михалкова» прошла генеральная репетиция спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова. Его партнёршей стала Анна Михалкова. Режиссёром постановки выступил Никита Михалков, он вместе с Александром Адабашьяном адаптировал пьесу Софьи Прокофьевой, по которой в 1983 году был снят фильм «Без свидетелей». Оформление спектакля создал художник Юрий Купер.
Михаил Ефремов и Анна Михалкова, по мнению присутствовавших на генеральной репетиции, справились со своими ролями. Премьера намечена на 25 и 26 марта.
Все билеты проданы.
Билеты на премьерный показ продали в считанные часы. Пресс-служба театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», комментируя ситуацию для aif.ru, объяснила возникший ажиотаж сочетанием нескольких факторов.
«Повышенный спрос на билеты на спектакль “Без свидетелей” обусловлен сочетанием объективных факторов. Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации».
На высокий спрос повлияло и то, что режиссером-постановщиком является Никита Михалков, а роли играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова, которые обладают «широкой зрительской аудиторией и устойчивым общественным интересом к их творческой деятельности».
Кассовые нюансы и спекуляции.
Продажи билетов велись официально и бесперебойно, ограничения соблюдались. Однако в интернете появились предложения с ценами в несколько раз выше официальных — например, билеты в бельэтаж предлагались за 12 тысяч вместо 8, а в партер — от 35 тысяч рублей.
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья артиста.
На кадрах с репетиции заметно, что Михаил Ефремов выглядит уставшим и, предположительно, испытывает одышку. Врач-терапевт Андрей Кондрахин прокомментировал ситуацию:
«Если мы говорим о состоянии ХОБЛ, то это группа болезней, куда входит бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, болезнь курильщика и т.д. Это связано с тем, что легкие перестают выполнять свою функцию, фактически они не дышат, происходит нарушение газообмена за счет того, что формируется фиброз. И все, человеку нечем дышать».
Врач объяснил, что снизить риски и улучшить состояние в этом случае может правильно назначенное лечение и и тренировки.
«Человеку требуется больше дышать для того, чтобы больше кислорода переместить. Вот в чем заключается эта болезнь. Но все можно улучшить тренировками, если назначить правильное лечение, то можно затормозить болезнь. Течение заболевания зависит от того, как ведет себя конкретный человек, какие у него есть заболевания, в том числе в данный момент».
Также Кондрахин отметил риск необходимости кислородной поддержки в будущем.
Роль специально для Михаила Ефремова.
В этом году Михаила Ефремова ждут съемки в новом сериале-антиутопии. Режиссёр сериала Сергей Кальварский рассказал, что главная роль в новом проекте специально создавалась под актера:
«Мы с Натальей Капустиной писали эту роль, исходя из того, что мы хотим, чтобы эту роль сыграл именно Михаил Олегович».
При этом Кальварский уточнил, что ни о партнерах Ефремова по проекту, ни о его названии пока он не имеет права говорить.
«Предположительно, проект выйдет либо к концу 2026, либо в начале 2027. Это предположительно, съемки — дело, никогда не знаешь, что может получиться», — поделился он.
Возвращение Михаила Ефремова в мир театра и кино — событие для его друзей и поклонников одновременно радостное и напряженное. Зрители с любопытством ждут новых работ знаменитого актера, несмотря на вызовы, связанные с его здоровьем и сложной прошлой историей.