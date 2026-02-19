В Новосибирске водитель без прав получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Суд также удовлетворил гражданский иск водителя, взыскав с виновника аварии 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ещё за одним пассажиром автомобиля признано право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба, однако размер компенсации будет определен позднее в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.