Свой Круг: за известным шансонье рано ушел его друг и автор хитов Бочаров

«С Володей знакомы 30 лет. Последние годы был погружен в семью — жена, сын. Активно занимался творчеством. Были новые проекты, идеи. Очень справедливый, чуткий, мудрый, с тонким юмором, талантливый, верный друг. С достоинством и мужеством преодолевал все трудности и невзгоды. К сожалению, судьба постоянно испытывала его на прочность. Очень трудно описать несколькими словами, каким был Володя. Могу сказать, если бы было больше людей таких, как он — мир был бы намного лучше и справедливее».