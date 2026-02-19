Свой Круг: за известным шансонье рано ушел его друг и автор хитов Бочаров

Ушел из жизни Владимир Бочаров — человек, подаривший миру шансона пронзительные строки, которые впоследствии стали хитами в исполнении Михаила Круга и его вдовы Ирины. Поэт, композитор и певец скончался 17 февраля на 52-м году жизни, оставив после себя богатое музыкальное наследие и память человека с невероятной силой духа.
Как стало известно aif.ru от близких людей артиста, причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, которую друзья характеризуют как «коварную». Церемония прощания с Владимиром состоялась 18 февраля в храме св. Архистратига Михаила на Юго-Западном кладбище Воронежа.
«Ушла легенда»: друзья и коллеги о последних днях Владимира.
Владимир Бочаров до последнего вздоха оставался верен творчеству. Несмотря на недуг, он продолжал работать над новыми проектами, строил планы и вдохновлял окружающих своей жаждой жизни.
«В последнее время мы с Володей работали над совместным музыкальным проектом, — поделилась с aif.ru подруга и коллега Бочарова Яна. — В прошлом году вышло несколько песен на стихи и музыку Владимира Бочарова. Его талант, его творчество оставили яркий след в наших сердцах и в мире музыки».
По словам Яны, близкие до самого конца надеялись на чудо и верили в победу композитора над болезнью.
«Все верили, что сила духа, жажда жизни победят. Но увы… Владимир был светлым, добрым и невероятно талантливым человеком. Его уход — это потеря не только для его близких, но и для всех, кто знал и ценил его. Ушла легенда», — сказала Яна.
Судьба, которая не щадила: от роковой травмы до признания.
Биография Владимира Бочарова — яркий пример того, как творчество становится спасением в момент, когда жизнь меняется кардинально. Он родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет с ним случилась трагедия: неудачный прыжок с тарзанки в реку на турбазе привел к тяжелейшей травме позвоночника. Молодой и активный парень навсегда оказался прикован к инвалидному креслу.
Именно тогда, спасаясь от горькой реальности, Бочаров обратился к сочинению песен. Музыка стала его голосом и окном в мир. И этот голос был услышан: в 1999 году по версии воронежского «Русского Радио» Владимир был назван лучшим в категории «Исполнитель года». А весной 2000 года артист выпустил свою пластинку «До свидания, Колыма», которая нашла своего слушателя.
Творческий тандем: как песни Бочарова попали в репертуар Михаила Круга.
Особое место в творчестве Бочарова занимает сотрудничество с «королем русского шансона». Воронежский автор и Михаил Круг тесно общались. Знакомый артистов Тимофей Пожарицкий в разговоре с aif.ru подтвердил глубину этой связи: «Тесно общались, Владимир написал много песен для Михаила, которые вошли в его альбомы».
Творчество самородка из Воронежа настолько тронуло Михаила Круга, что тот включил несколько его песен в свой репертуар. До своей трагической гибели 1 июля 2002 года шансонье успел исполнить три песни Бочарова, которые впоследствии стали неотъемлемой частью его наследия: «Первая красавица», «Чифирнуть бы ништяк», «Раз-два-три…».
После гибели Михаила Круга эстафету подхватила его вдова. Ирина Круг включила обширный цикл произведений Бочарова в свой репертуар. Одну из самых красивых композиций — «Не надо слов» — Ирина и Владимир записали вместе и сняли на нее видеоклип. Песни Бочарова также звучали в исполнении Александра Кальянова, Александра Устюгова и других известных артистов.
«Очень справедливый, чуткий, мудрый»: каким запомнили поэта близкие.
Для тех, кто знал Владимира Бочарова лично, он навсегда останется не только талантливым поэтом, но и человеком редких душевных качеств. Несмотря на тяжелые испытания судьбы, он сохранил свет внутри себя и дарил его другим.
Юлия Астрединова, знавшая Бочарова три десятилетия, поделилась воспоминаниями:
«С Володей знакомы 30 лет. Последние годы был погружен в семью — жена, сын. Активно занимался творчеством. Были новые проекты, идеи. Очень справедливый, чуткий, мудрый, с тонким юмором, талантливый, верный друг. С достоинством и мужеством преодолевал все трудности и невзгоды. К сожалению, судьба постоянно испытывала его на прочность. Очень трудно описать несколькими словами, каким был Володя. Могу сказать, если бы было больше людей таких, как он — мир был бы намного лучше и справедливее».
Тимофей Пожарицкий отметил, что в последнее время они общались реже, но подтвердил, что жизнь Владимира была непрерывной борьбой: «К сожалению, последние его годы мы редко общались. Знаю, что собирали деньги ему на лечение его инвалидности».
Владимир Бочаров ушел, оставив после себя десятки песен, которые продолжают жить.