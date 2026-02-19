Мешки с собачьими головами и лапами обнаружили жители Караганды

Как сообщает телеканал, окровавленные мешки с останками животных нашли две девушки-соседки, когда гуляли с собаками вдоль дороги вблизи заброшенного завода. Горожане предполагают, что мясо убитых животных могло попасть на кухню ресторана или кафе, и требуют найти и наказать живодеров, которые так жестоко расправились с собаками. «Может, это чья-то домашняя собака, вдруг кто-то ее ищет, потерял свою любимицу, кажется, это очень страшно, что непонятно, где это мясо потом оказывается», — поделилась мнением жительница Караганды Валентина Корнева. Девушки вызвали на место полицию, написали заявление. «Данный факт зарегистрирован у нас в ЕРДР, уголовное дело возбуждено по статье 316. Сейчас досудебное расследование идет», — отметил заместитель начальника Управления полиции Караганды Бауржан Мухамеджанов.
Случай не первый, говорят зоозащитники. Ранее и в Караганде, и в других городах страны находили и черные передержки, где собак привозили десятками и сдавали на мясо, и стихийные кладбища с расчлененными собаками. Но все дела полиция закрывает, утверждают они. «Люди откровенно говорили, что вот здесь вот принимают собачьи туши вот по таким-то расценкам. Мы прекрасно понимаем, что во всем Казахстане эта ситуация массовая, это дело нельзя просто замалчивать, потому что это опасность. Вы не представляете, что это была за собака, чем она болела», — сказала руководитель реабилитационного центра спасения животных «Қорғау» Инесса Радченко.
По словам диетолога Луизы Дуйсенбиевой, собачий жир и мясо использовали раньше — когда не была развита медицина и не было больших денег у людей на лекарственные средства. Сейчас же от употребления собачьего мяса нет никакой пользы, считает она. Есть риск получить отравление, заразиться паразитами или даже бешенством. Отмечается, что официально в Казахстане запрещено продавать и употреблять в пищу мясо собак, и ни одна лаборатория не возьмет его на анализ. Карагандинцы все же надеются, что полиция разыщет виновных и на проблему наконец обратят внимание.