Мешки с собачьими головами и лапами обнаружили жители Караганды

Случай не первый, говорят зоозащитники. Ранее и в Караганде, и в других городах страны находили и черные передержки, где собак привозили десятками и сдавали на мясо, и стихийные кладбища с расчлененными собаками. Но все дела полиция закрывает, утверждают они. «Люди откровенно говорили, что вот здесь вот принимают собачьи туши вот по таким-то расценкам. Мы прекрасно понимаем, что во всем Казахстане эта ситуация массовая, это дело нельзя просто замалчивать, потому что это опасность. Вы не представляете, что это была за собака, чем она болела», — сказала руководитель реабилитационного центра спасения животных «Қорғау» Инесса Радченко.