На Wildberries появилась возможность частной продажи любых товаров

Маркетплейс Wildberries расширил функционал раздела частных продаж «Ресейл» — теперь пользователи могут размещать объявления о продаже любых товаров независимо от того, где они были приобретены. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).