На Wildberries появилась возможность частной продажи любых товаров

Маркетплейс Wildberries расширил функционал раздела частных продаж «Ресейл» — теперь пользователи могут размещать объявления о продаже любых товаров независимо от того, где они были приобретены. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее сервис работал в тестовом режиме и позволял перепродавать только вещи, купленные на самом маркетплейсе. «Ресейл» использует инфраструктуру площадки: товары оплачиваются отдельно по полной предоплате и выдаются в пунктах выдачи Wildberries.

Глава РВБ Татьяна Ким пояснила, что теперь сервис становится универсальной площадкой для перепродажи. При этом сохраняются ограничения: нельзя продавать крупногабаритные товары, технику, ювелирные изделия, продукты, алкоголь, товары для взрослых и ряд других категорий, передает ТАСС.

Наиболее крупной покупкой на маркетплейске Wildberries в 2025 году стала квартира в Москве стоимостью 11 миллионов рублей. Эта сделка прошла через платформу. Продавец использовал Wildberries как витрину для продажи недвижимости в специализированном разделе.

В августе Wildberries начал тестовый запуск витрины с квартирами в новостройках. Ким уверена, что в случае с такой непривычной категорией, как недвижимость, будущее — тоже за цифровыми платформами.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше