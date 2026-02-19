Замдиректора омской школы уволили во время декрета

«Несмотря на это, 27 августа 2025 года работодатель уведомил женщину о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока. Приказом от 29 августа 2025 года она была уволена 31 августа 2025 года по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Истица посчитала увольнение незаконным, ссылаясь на то, что ее работа носила не временный, а постоянный характер, а многократное продление договора свидетельствовало о намерении работодателя сохранить трудовые отношения. Она обратилась в суд с требованием признать договор бессрочным, отменить приказ об увольнении, восстановить ее в должности и взыскать компенсацию морального вреда», — говорится в официальном сообщении.