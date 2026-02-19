Ричмонд
Замдиректора омской школы уволили во время декрета

Восстанавливаться на работе пришлось через суд.

Источник: РИА "Новости"

Советский районный суд города Омска принал решение по иску уволенной сотрудницы к БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129» о восстановлении нарушенных трудовых прав, сообщила в четверг, 18 февраля 2026 года, пресс-служба судов Омской области.

Отмечается, что истица работала в школе в должности заместителя директора по срочному трудовому договору, который неоднократно продлевался дополнительными соглашениями. Последний раз срок действия договора был установлен до 31 августа 2025 года. При этом с 9 января 2025 года омичка находилась в отпуске по беременности и родам, а с 29 мая — в отпуске по уходу за родившимся в марте ребенком.

«Несмотря на это, 27 августа 2025 года работодатель уведомил женщину о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока. Приказом от 29 августа 2025 года она была уволена 31 августа 2025 года по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Истица посчитала увольнение незаконным, ссылаясь на то, что ее работа носила не временный, а постоянный характер, а многократное продление договора свидетельствовало о намерении работодателя сохранить трудовые отношения. Она обратилась в суд с требованием признать договор бессрочным, отменить приказ об увольнении, восстановить ее в должности и взыскать компенсацию морального вреда», — говорится в официальном сообщении.

Суд посчитал, что, хотя Трудовой кодекс допускает заключение срочных договоров с заместителями руководителей организаций, в данном случае доказательств добровольного и осознанного согласия работницы на срочный характер работы не было. Также в суде отметили, что Устав школы не содержит обязательного требования о заключении именно срочных договоров с заместителями директора, а срок действия договора истицы не был связан со сроком полномочий руководителя учреждения.

«Кроме того, процедура увольнения была проведена с нарушениями: приказ издан до истечения установленного срока предупреждения, а само увольнение пришлось на выходной день», — добавили в пресс-службе.

В итоге суд не нашел законных оснований для заключения срочного договора и признал его заключенным на неопределенный срок. Увольнение признано незаконным, суд восстановил истца в должности с 1 сентября 2025 года. Также суд взыскал со школы в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется, что решение вступило в законную силу.

Добавим, с 2006 год по 2026 год учреждение возглавляла Анна Гоменюк. С февраля исполняющей обязанности директора стала Марина Ермоленко.