Экс‑финалистку «Мисс Земля» расстреляли на глазах у детей на Филиппинах

Инцидент произошёл 13 февраля в городе Сан-Мануэль провинции Исабела. Гусман только села в машину с детьми, когда к авто подъехали двое мотоциклистов и открыли огонь. Женщина получила тяжёлые ранения и скончалась в больнице, дети не получили серьёзных травм.