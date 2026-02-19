Экс‑финалистку «Мисс Земля» расстреляли на глазах у детей на Филиппинах

Инцидент произошёл 13 февраля в городе Сан-Мануэль провинции Исабела. Гусман только села в машину с детьми, когда к авто подъехали двое мотоциклистов и открыли огонь. Женщина получила тяжёлые ранения и скончалась в больнице, дети не получили серьёзных травм.
Местные власти развернули масштабную операцию по розыску убийц, полиция предлагает награду за информацию, которая поможет задержать подозреваемых. Правоохранители рассматривают разные версии мотива от личной мести до возможной связи с профессиональной деятельностью погибшей, которая в последние годы работала преподавателем.
Луллет Джейн Рамило де Гусман была известна участием в конкурсах красоты: в 2013 году она заняла второе место на национальном отборе Miss Earth Philippines и представляла страну на международных конкурсах, где получила ряд наград и признание публики.
